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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Ibrahimovic'ten LA Galaxy'e veda mesajı!

Ibrahimovic'ten LA Galaxy'e veda mesajı!

ve dünya futbolunun önde gelen golcülerinden Zlatan Ibrahimovic, ekibi Los 'ye veda etti. Ibra, sosyal medyadan kendinden beklenen tarzda bir açıklamayla LA Galaxy taraftarlarına elveda mesajı gönderdi.

ABD Birinci ligi ekiplerinden Los ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic taraftarlara kendisinden beklenecek tarzda bir açıklamayla veda etti.Yeni takımı hangisi olacağı merak edilen Ibrahimovic paylaşımında "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdiği için Galaxy'ye teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.İsveçli yıldız, LAGalaxy formasıyla çıktığı 58 karşılaşmada 52 gol 7 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.

  1. 14.11.2019
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