Belçika'da Diagne şov sürüyor

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne gollerine devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, Zulte Waregem ile deplasmanda karşı karşıya geldikleri mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve uzatma anlarında takımının ikinci golüne imzasını attı.

Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlamayan Senegalli futbolcunun ligdeki gol sayısı 4'e yükseldi.