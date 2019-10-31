Belçika'da Diagne şov sürüyor
Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'da kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Zlute Waregem ile oynanan maçta ağları sarstı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne gollerine devam ediyor.
Tecrübeli futbolcu, Zulte Waregem ile deplasmanda karşı karşıya geldikleri mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve uzatma anlarında takımının ikinci golüne imzasını attı.
Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlamayan Senegalli futbolcunun ligdeki gol sayısı 4'e yükseldi.
- 31.10.2019
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688 günlük hasret
Toplam 1
Yorum
muharrem EKUBAN ÇABUK GELSİN SÖYLEYİN DOKTORLARA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞSINLAR
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savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
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METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
Belçika'da Diagne şov sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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