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31 Ekim 2019, Perşembe
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'da Diagne şov sürüyor

Belçika'da Diagne şov sürüyor

Ligi ekiplerinden 'da kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu , Zlute Waregem ile oynanan maçta ağları sarstı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray'ın sezon başında ekibi 'a kiraladığı Senegalli futbolcu gollerine devam ediyor.

Tecrübeli futbolcu, Zulte Waregem ile deplasmanda karşı karşıya geldikleri mücadelenin 68. dakikasında oyuna dahil oldu ve uzatma anlarında takımının ikinci golüne imzasını attı.

Bu sezon hiçbir maça ilk 11'de başlamayan Senegalli futbolcunun ligdeki gol sayısı 4'e yükseldi.

  1. 31.10.2019
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