Ulusal Mahkeme'den soruşturma talebi yanıtı! Lionel Messi...
İspanyol mahkemesi, futbolcu Lionel Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında vakıf yoluyla mali yolsuzluk iddiaları hakkında soruşturma açılması talebini reddetti.
İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin sahibi olduğu vakıf ile ilgili mali soruşturma talebini reddetti.
Ulusal Mahkeme Hakimi Maria Tardon, Messi Vakfı aracılığıyla Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında ortaya atılan para aklama ile mali usulsüzlük iddialarının, doğrudan bilgi unsuru taşımadığı açıklamasında bulundu.
Dosyayı kapatan hakim Tardon, Messi Vakfının eski bir çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaların güvenilir olmadığını ve hiçbir temele dayanmadığını belirtti.
Ayrıca, suçlamaların ikinci bölümünde yer alan dolandırıcılık iddialarının ise Arjantin'de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
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Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
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Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Ulusal Mahkeme'den soruşturma talebi yanıtı! Lionel Messi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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