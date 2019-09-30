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30 Eylül 2019, Pazartesi
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Ulusal Mahkeme'den talebi yanıtı! ...

Ulusal Mahkeme'den soruşturma talebi yanıtı! Lionel Messi...

İspanyol mahkemesi, futbolcu , babası ve erkek kardeşi hakkında yoluyla mali iddiaları hakkında açılması talebini reddetti.

İspanya'da Ulusal Mahkeme, Barcelona'da oynayan Arjantinli futbolcu 'nin sahibi olduğu ile ilgili mali talebini reddetti.

Ulusal Mahkeme Hakimi Maria Tardon, Messi Vakfı aracılığıyla Messi, babası ve erkek kardeşi hakkında ortaya atılan para aklama ile mali usulsüzlük iddialarının, doğrudan bilgi unsuru taşımadığı açıklamasında bulundu.

Dosyayı kapatan hakim Tardon, Messi Vakfının eski bir çalışanı tarafından ortaya atılan iddiaların güvenilir olmadığını ve hiçbir temele dayanmadığını belirtti.

Ayrıca, suçlamaların ikinci bölümünde yer alan dolandırıcılık iddialarının ise Arjantin'de araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

  1. 30.09.2019
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