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26 Eylül 2019, Perşembe
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'ya Griezmann transferinden 300 Euro ceza

Barcelona'ya Griezmann transferinden 300 Euro ceza

İspanya Futbol Federasyonu, transfer ettiği ile usulsüz görüşme yaptığı gerekçesiyle Kulübü'ne 300 Euro para cezası verdi.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), ile sözleşmesi olduğu sırada ile transfer görüşmelerine başladığı gerekçesiyle 'ya 300 Euro para cezası verdi.

RFEF, Atletico Madrid Kulübünün "Antoine Griezmann'ın bizimle sözleşmesi devam ederken, geçen sezon ortasında futbolcumuz ile transfer görüşmelerine başladı" diyerek Barcelona Kulübüne karşı yaptığı suçlamayla ilgili kararını açıkladı.

RFEF Disiplin Komitesi, Barcelona Kulübüne 300 Euro para cezası verirken, Stadı'nın bir maç seyirciye kapatılmasıyla ilgili idari hakimin talebini reddetti.

Fransız futbolcu Griezmann, temmuz ayında 120 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Atletico Madrid'den ayrılmış ve ardından 5 yıllık sözleşme imzaladığı Barcelona'ya transfer olmuştu.

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona ile Fransız futbolcu arasındaki müzakerelerin geçen sezonun ortalarında, mart ayından itibaren başladığını iddia ederek, Katalan kulübünün 120 milyon değil 200 milyon Euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini ileri sürmüştü. İspanyol basınında çıkan iddialarda da Griezmann ile onun kız kardeşi ve babasının elektronik postalarına göre Barcelona'ya transferinden dolayı Fransız futbolcunun 14 milyon Euro komisyon aldığı yazılmıştı.

Atletico Madrid'de 5 sezon (2014-2019) forma giyen Griezmann'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli 1 Temmuz itibarıyla 200 milyon Euro'dan 120 milyon Euro'ya iniyordu.

Madrid kulübü, Barcelona'nın 200 milyon Euro'yu ödememek için futbolcuyla önceden anlaşıp transferi 1 Temmuz'dan sonra resmileştirdiğini ileri sürüyor.

  1. 26.09.2019
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