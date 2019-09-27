Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu

Brezilyalı futbolcunun Katalan takımında forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı. Davanın ekim ayı sonunda sonlanması bekleniyor.
Brezilyalı futbolcu Neymar da Silva Santos Junior, eski takımı Barcelona ile mahkemelik oldu.
Barcelona Kulübü ve Neymar arasında, Brezilyalı futbolcunun Katalan takımında forma giydiği döneme ait ödemelerle ilgili karşılıklı suçlamalardan çıkan anlaşmazlık, mahkemeye taşındı.
Tarafların avukatları Barselona'da bu sabah bir araya gelirken, anlaşma sağlanamamasından dolayı davaya geçilmesine karar verildi.
Barcelona Kulübü, 2013 yılında sözleşme imzaladığı Neymar'ın 2 Ağustos 2017'de Paris Saint-Germain'e giderek kendileriyle olan sözleşmesini yerine getirmediğini savundu.
Neymar'ın Haziran 2022'ye kadar olan sözleşmesinin kurallarını yerine getirmediğini öne süren Barcelona Kulübünün avukatları, Brezilyalı futbolcudan 33 milyon avro talep etti.
Neymar ise iki avukatı aracılığıyla, 2016 yılında Barcelona ile sözleşmesini yenilemesinin ardından ilk sözleşmedeki 43,6 milyon avroluk ikinci ödemenin kendisine yapılmadığını belirterek, Katalan kulübünün faiziyle birlikte bu ödemeyi yapmasını talep etti.
Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ve futbolcu Neymar, duruşmaya katılmadı.
Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübünde oynayan Neymar, dün akşam özel uçakla Barselona'ya gelirken, geceyi arkadaşlarıyla birlikte kentin ünlü bir eğlence mekanında geçirdikten sonra sabah erken saatlerde Paris'e geri döndü.
Davanın ekim ayı sonunda sonlanması bekleniyor.
Öte yandan İspanyol basınına sızan bilgilerde, avukatlar aracılığıyla yapılan ilk görüşmede Neymar'ın Barcelona Kulübüne "Eğer beni tekrar transfer etmeyi garanti ederseniz suçlamalarımı geri çekerim." önerisinde bulunduğu iddia edildi.
- 27.09.2019
- PSG'de kriz ve Thiago Silva'dan Galatasaray ve Falcao açıklaması!
- Mustafa Denizli Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! İşte derbi primleri...
- Muriç için resmi açıklama ve transfer! Derbiden sonra 40 milyon euro'ya... Son dakika Fenerbahçe haberleri
- Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında 11'ler belli oldu
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Barcelona ve Neymar mahkemelik oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.