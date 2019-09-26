İngiltere’de bir garip maç! 3 kez ertelendi 28 dakika uzadı

İngiltere Lig Kupası'nda Burton Albion ile Bournemouth arasında oynanan maç, eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu. Her şeyin yolunda gittiği ilk yarıyı 14. dakikada Sarkic'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Burton Albion, soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarı için sahaya çıkan takımlar, 53. dakikada yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle yeniden soyunma odasına dönmek zorunda kaldılar. Elektriklerin yeniden gelmesiyle bir kez daha sahaya dönen takımlar, kısa süre sonra bir şok daha yaşadılar.

Karşılaşmanın 64'üncü dakikasında bir kez daha giden elektrikler, stadyumu yeniden karanlığa gömdü. İki takımın da oynamak istediklerini belirtmeleri üzerine hakemler, elektriklerin gelmesi için bir kez daha bekledi.

Yeniden gelen elektrikler sonrası sahaya bir kez daha çıkan iki takım, artık maçı oynayacaklarını zannederken, bir elektrik kesintisi daha yaşandı. Bunun üzerine hakemler, önce maçı ertelemeye karar verdi.

Bunu duyan taraftarlar da stadyumu terk etmeye başladılar. Ancak iki takım yöneticileri, maça ne olursa olsun devam etmek istediklerini, elektriklerin gelmesini bekleyeceklerini belirtince hakem de erteleme kararından vazgeçti.

Elektriklerin gelmesinin ardından takımlar üçüncü kez sahaya dönerken, stadyumu terk eden taraftarlar da geri çağrıldı. Hem takımların hem de taraftarların geri dönmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Bournemouth Kulübü, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda "Elektrikler yine gitti. Şu anda kaçıncı dakikada olduğumuz ile ilgili hiçbir bilgimiz yok" diyerek yaşananlara esprili bir şekilde yaklaştı.

Burton Alnbion, 72. dakikada Broadhead ile ikinci golü bulunca rahatladı. Her an elektrik kesintisi olma tedirginliği ile oynayan futbolcular, maçı tamamlamayı başardı.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi, doksan dakika sonunda eklediği 28 dakika uzatmayla şaşkınlığı daha arttırdı. Daha önce futbol sahalarında görülmemiş bir uzatma dakikası sonrası, karşılaşma 2-0 sona erdi.

Böylece uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmanın ardından Burton Albion, Bournemouth'u mağlup ederek tur atlayan takım oldu.