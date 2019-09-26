Avrupa'nın sürpriz golcüleri yıldızlara meydan okuyor

2019-2020 sezonunda Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde gol krallığı mücadelesi veren sürpriz isimler dikkati çekiyor.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappe, Muhammed Salah, Harry Kane, Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Luis Suarez gibi yıldızları görmeye alışık olduğumuz gol krallığı mücadelesinde bu kez farklı isimler başı çekiyor.

İspanya'da Loren Moron, Gerard Moreno, İngiltere'de Teemu Pukki, Tammy Abraham, İtalya'da Domenico Berardi, Alfredo Donnarumma, Fransa'da Victor Osimhen ve Moussa Dembele gibi isimler, henüz sezonun başlarında gol krallığındaki iddialarını ortaya koydu. Almanya'da ise son iki sezonun gol kralı Robert Lewandowski, şu ana kadar oynanan maçların ardından zirvede yer alarak sürprize izin vermedi.

İSPANYA'DA MORON VE MORENO ÖNE ÇIKTI

Son 3 sezondur Barcelonalı yıldız Lionel Messi'nin gol kralı olduğu İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şu ana kadar Real Betis forması giyen Loren Moron ve Villarreal'den Gerard Moreno, skorer kimlikleriyle ön plana çıktı.

La Liga'daki gol krallığı mücadelesinde İspanyol futbolcular Moron ve Moreno ile Real Madrid'den Fransız Karim Benzema 5'er golle zirveyi paylaşıyor.

Altı kez gol krallığı yaşadığı La Liga'da 419 golle tüm zamanların en skoreri konumunda bulunan Messi, bu sezon sakatlığı nedeniyle 6 haftada iki maçta 45'er dakika oynayabildi ve henüz gol kaydedemedi. Bu sezon Barcelona'nın diğer golcüleri Fransız Griezmann 3, 2015-2016 sezonunun gol kralı Uruguaylı Suarez ise 2 gol buldu.

İNGİLTERE'DE PUKKI VE ABRAHAM ZİRVEYİ ZORLUYOR

Norwich City'nin Fin forveti Teemu Pukki ve Chelsea'nin İngiliz santrforu Tammy Abraham, bu sezon sergiledikleri performansla İngiltere Premier Lig'de forma giyen birçok gol kralının tahtını sallamaya başladı.

Manchester City'den 2014-2015 sezonu gol kralı Sergio Agüero, attığı 8 golle bu sezonki yarışta 6 hafta sonunda ilk sırada yer aldı. Premier Lig'de adlarından söz ettiren Abraham 7, Pukki 6 gol kaydederek Agüero'nun en yakın takipçileri oldu.

Geçen sezonun en golcü isimleri Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli Sadio Mane, Arsenal'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ile 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının gol kralı Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, bu futbolcuları takip ediyor. Bu sezon Aubameyang'ın 6 gol kaydettiği ligde Salah, Mane ve Kane 4'er kez fileleri havalandırdı.





İTALYA'DA BERARDI ZİRVEDE

Gol dendiğinde akla ilk gelen isimlerden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun bulunduğu İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) bu sezonki gol krallığı yarışında Sassuolo'dan Domenico Berardi başı çekiyor.

Berardi, Ronaldo'nun yanı sıra geçmiş yıllarda ligde gol krallığı yaşayan birçok ismi de geride bıraktı. İtalyan hücum oyuncusu, 2013-2014 sezonunda Torino, 2017-2018 sezonunda Lazio ile gol kralı olan İtalyan Ciro Immobile, Napoli ile 2015-2016 sezonunun en çok gol atan ismi Arjantinli Gonzalo Higuain, 2016-2017 sezonunda Roma'da en skorer futbolcu olmayı başaran Bosna Hersekli Edin Dzeko'nun önünde yer aldı.

Berardi'nin 5 gol kaydettiği ligde bir diğer sürpriz golcü, rakip fileleri 4 kez havalandıran Brescia'nın İtalyan forveti Alfredo Donnarumma oldu. Atalanta'dan Kolombiyalı Duvan Zapata da takımına 4 gollük katkı sağladı.

Ligde 5 haftada Immobile 4, Dzeko 3, Ronaldo 2, Higuain bir gol kaydetti.





LIGUE 1'DE OSIMHEN VE DEMBELE İLK SIRAYI PAYLAŞIYOR

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille'den Nijeryalı Victor Osimhen ve Olympique Lyon'dan Fransız Moussa Dembele, gol krallığında 6'şar golle ilk sırayı paylaşıyor.

Ligde 7 hafta sonunda Metz'ten Senegalli Habib Diallo 5, Olympique Lyon'dan Hollandalı Memphis Depay, Olympique Marsilya'dan Arjantinli Dario Benedetto ve Monaco'dan Fransız Wissam Ben Yedder 4'er gol buldu.

Bu sezon Paris Saint-Germain'in yıldızlarından Brezilyalı Neymar ile 2016-2017 ve 2017-2018 gol kralı Uruguaylı Edinson Cavani ikişer, geçen sezonun gol kralı Fransız Kylian Mbappe bir gol attı.

ALMANYA'DA LEWANDOWSKI ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, daha önce 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında olmak üzere 4 kez gol krallığı yaşadığı Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu sezon da en skorer isim olarak göze çarpıyor.

Lewandowski, 5 haftada attığı 9 golle Bundesliga'daki yarışta rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor. Borussia Dortmund'dan İspanyol Paco Alcacer ve Leipzig'den Alman Timo Werner 5'er golle Lewandowski'nin arkasında yer alıyor.

SÜPER LİG'DE CISSE ZİRVEDE

Süper Lig'de 5 haftada 5 kez rakip fileleri havalandıran Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli tecrübeli forveti Papiss Cisse, birçok önemli golcünün arasından sıyrılarak gol krallığı yarışında ilk sırayı ele geçirdi.

Ligin en çok gol kralı çıkaran takımı Galatasaray'ın hücum hattındaki Hollandalı Ryan Babel 2, Kolombiyalı Radamel Falcao bir gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin formda forveti Kosovalı Vedat Muriç, 3 gole imza attı. 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında gol kralı olan milli futbolcu Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş ile bir maça çıkabildiği ligde bir gol buldu.

Trabzonspor'dan Norveçli Alexander Sörloth ise şu ana kadar 2 gol kaydetti.

HOLLANDA VE RUSYA'NIN SÜRPRİZ GOLCÜLERİ

Hollanda ve Rusya liglerinde de sürpriz isimler gol krallığı yarışını önde götürüyor.

Bir maçta 5 kez fileleri havalandırarak adından söz ettiren PSV'nin Hollandalı forveti Donyell Malen, 7 karşılaşmada attığı 7 golle Hollanda liginin gol sıralamasında zirvede bulunuyor. Rostov'un Özbek forveti Eldor Shomurodov ise 10 maçta 8 gol atarak Rusya liginin gol krallığı mücadelesinde ilk sırayı ele geçirdi.