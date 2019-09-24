Ekvador 3. liginde uzun yıllar unutulmayacak bir maç oynandı. 2. lige yükselmek için rakibini 23 farkla yenmesi gereken La Paz, sahadan 25-0 galip ayrıldı. Maç hakkında soruşturma açılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Ekvador 3. liginde La Paz'ın Carlos Barbor'u 25-0 yendiği maç hakkında şike yapıldığı şüphesiyle soruştuma açıldı.
23 FARK GEREKİYORDU 25 ATTILAR
Ligin son haftasında girilirken La Paz ile Deportivo Quevedo aynı puanda yer alıyordu.
İki takımın da kazanması halinde La Paz'ın bir üst lige çıkmak için 23 farkla kazanıp averajla rakibini geçmesi gerekiyordu.
La Paz'ın rakibi Carlos Barbor, ekonomik sebeplerden ötürü deplasmana 14 kişi gidebildi.
Kadroda yedek kalecisi bulunmayan Barbor'da as kaleci mücadelenin henüz 1. dakikasında oyundan atıldı. Carlos Barbor'da toplamda ise 4 futbolcu oyun dışı kaldı.
Maçı 7 kişi tamamlayan Barbor, La Paz'dan tam 25 gol yedi. Bu sonuçla La Paz 2. lige yükseldi ancak maç hakkında şike soruşturması açıldı.
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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