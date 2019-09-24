Ekvador'da 25-0 biten maça şike soruşturması

Ekvador 3. liginde La Paz'ın Carlos Barbor'u 25-0 yendiği maç hakkında şike yapıldığı şüphesiyle soruştuma açıldı.

23 FARK GEREKİYORDU 25 ATTILAR

Ligin son haftasında girilirken La Paz ile Deportivo Quevedo aynı puanda yer alıyordu.

İki takımın da kazanması halinde La Paz'ın bir üst lige çıkmak için 23 farkla kazanıp averajla rakibini geçmesi gerekiyordu.

La Paz'ın rakibi Carlos Barbor, ekonomik sebeplerden ötürü deplasmana 14 kişi gidebildi.

Kadroda yedek kalecisi bulunmayan Barbor'da as kaleci mücadelenin henüz 1. dakikasında oyundan atıldı. Carlos Barbor'da toplamda ise 4 futbolcu oyun dışı kaldı.

Maçı 7 kişi tamamlayan Barbor, La Paz'dan tam 25 gol yedi. Bu sonuçla La Paz 2. lige yükseldi ancak maç hakkında şike soruşturması açıldı.