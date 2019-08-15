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15 Ağustos 2019, Perşembe
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Balotelli ’da

Balotelli Brescia’da

, Serie A ekibi ile 2+1 yıllığına anlaştı. İtalyan futbolcu yıllık 2.2 milyon euro net ücret kazanacak. Ayrıca oynadığı maç başına da 15 bin euro alacak.

Nice'ten ayrılarak bonservisini eline alan , Serie A ekibi ile 2+1 yıllığına anlaştı. İtalyan futbolcu yıllık 2.2 milyon euro net ücret kazanacak. Ayrıca oynadığı maç başına da 15 bin euro alacak.
  1. 15.8.2019
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