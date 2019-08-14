Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından kitabı

Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı

mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta son antrenmanını yapan Kırmızılılar'da birçok çocukla fotoğraf çektirdi. Emniyet Müdürü ’ın çocukları ve da Salah’la fotoğraf çektirdi ve yıldız futbolcuya kitabı hediye etti.

maçı için 'a gelen takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Stadı'nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu çocukların ilgi odağı oldu. Müdürü 'ın çocukları ve da Salah'la fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.

Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı ' Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.

  1. 14.08.2019
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