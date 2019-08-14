Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı
UEFA Süper kupa mücadelesinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta son antrenmanını yapan Kırmızılılar'da Muhammed Salah birçok çocukla fotoğraf çektirdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah’la fotoğraf çektirdi ve yıldız futbolcuya 15 Temmuz kitabı hediye etti.
UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpool takımı bugün sabah saatlerinde Seyrantepe'de bulunan Türk Telekom Stadı'nda son antrenmanına çıktı. Antrenmana gelen futbolcular çocuklarla fotoğraf çektirdi. Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah çocukların ilgi odağı oldu. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa da Salah'la fotoğraf çektiren çocuklar arasındaydı.
Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa, babalarının yazdığı '15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabını Salah'a hediye etti. Çocuklar, Tom Oldfield ve Matt Oldfield'in yazdığı 'Benim Adım Salah' isimli kitabı da Muhammed Salah'a imzalattılar.
- 14.08.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Muhammed Salah'a Emniyet Müdürü Çalışkan'ın çocuklarından 15 Temmuz kitabı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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