Uruguaylı Diego Forlan futbolu bıraktı

Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, Manchester United, Atletico Madrid, Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.

Yıldız futbolcu, Manchester United ile Premier Lig ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Uruguay Milli Takımı'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Kariyerine Arjantin'in Independiente takımında başlayan 40 yaşındaki futbolcu, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City ve Kitchee ekiplerinde forma giydi.

19 yıllık futbolculuk kariyerinde toplam 582 resmi müsabakaya çıkan Forlan, 221 kez rakip fileleri havalandırırken, 74 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Uruguay Milli Takımı'nın de değişilmez isimlerinden olan Diego Forlan, burada da 112 karşılaşmada 36 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer dönemlerinde de adı birçok kez Türk takımları ile anılan Forlan için Galatasaray 16 Haziran 2011 tarihinde oyuncu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.