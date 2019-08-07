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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Uruguaylı futbolu bıraktı

Uruguaylı Diego Forlan futbolu bıraktı

Uruguaylı futbolcu , kariyerini noktaladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki oyuncu, "21 yılın ardından profesyonel kariyerime son veriyorum. Mükemmel hatıra ve duygularla dolu bir dönem kapanıyor fakat yenisi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Independiente takımında başlayan Forlan, , , Villarreal ve Inter gibi dünyanın önde gelen takımlarında forma giydi.

Yıldız futbolcu, Manchester United ile ve Federasyon Kupası, Atletico Madrid ile de Avrupa Ligi ve UEFA zaferleri yaşadı.

Uruguay 'nın formasını 112 kez giyen Forlan, 36 kez rakip fileleri havalandırdı.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Kariyerine Arjantin'in Independiente takımında başlayan 40 yaşındaki futbolcu, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City ve Kitchee ekiplerinde forma giydi.

19 yıllık futbolculuk kariyerinde toplam 582 resmi müsabakaya çıkan Forlan, 221 kez rakip fileleri havalandırırken, 74 kez de arkadaşlarına asist yaptı. Uruguay Milli Takımı'nın de değişilmez isimlerinden olan , burada da 112 karşılaşmada 36 kez gol sevinci yaşadı.

Transfer dönemlerinde de adı birçok kez Türk takımları ile anılan Forlan için Galatasaray 16 Haziran 2011 tarihinde oyuncu ile görüştüğünü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmiş fakat görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

  1. 07.08.2019
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