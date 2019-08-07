Kariyerinde kırmızı kart görmeyen Xavi'den skandal hareket - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Kariyerinde görmeyen Xavi'den skandal hareket

Kariyerinde kırmızı kart görmeyen Xavi'den skandal hareket

Kariyerini ekiplerinden 'ta olarak sürdüren , maçta sinirlerine hakim olamayınca tribünlere doğru ayakkabısını fırlattı.

ve futbolunun efsane isimlerinden olan, kariyerini 'da olarak sürdüren , daha önce yeşil sahalarda göstermediği bir harekete imza attı.

Aktif futbolculuk kariyerinde hiç görmeyen Xavi, takımı 'ın son 16 turu kapsamında karşılaştığı Al-Duhail maçında sinirlerine hakim olamadı.

HAKEME SİNİRLENDİ

Goal'de yer alan habere göre Xavi, 1-1 devam eden maçın son dakikalarında penaltı beklediği pozisyonda, hakemin takımın lehine karar vermemesi üzerine ayakkabısını tribünlere doğru fırlattı. Xavi'nin kariyeri boyunca sergilemediği sinirli hali, objektiflere yansıdı.

Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Al-Wakrah ile 21 Ağustos Çarşamba günü karşılaşacak.

  1. 07.08.2019
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