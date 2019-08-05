Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!

Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!

ve ’nde play-off kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz ve 'un rakiplerinin belli olacağı kura çekimini 14.30'dan itibaren fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

ve UEFA 'nde play-off turu kura çekimi, 'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan ile Avrupa Ligi'nde ve 'un rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.30'da başlayacak...

Medipol Başakşehir, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDUĞUNDA SAYFA GÜNCELLENECEKTİR (Yenilemek için tıklayınız)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

GNK Dinamo / Ferencvárosi TC - NK Maribor / Rosenborg

CFR 1907 Cluj / Celtic FC - Slavia Prag

Young Boys - FK Crvena Zvezda / FC København

APOEL FC / Qarabag FK - PAOK FC / AFC Ajax

FC Basel 1893 / LASK - Club Brugge / FC Dynamo Kyiv

Istanbul Basaksehir / Olympiacos - FC Krasnodar / FC Porto

  1. 05.08.2019
  2. Güncelleme: 05.08.2019 13:25
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