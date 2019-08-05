Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde play-off kuraları çekiliyor. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakiplerinin belli olacağı kura çekimini 14.30'dan itibaren fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Başakşehir, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.30'da başlayacak...
Medipol Başakşehir, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDUĞUNDA SAYFA GÜNCELLENECEKTİR (Yenilemek için tıklayınız)
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
GNK Dinamo / Ferencvárosi TC - NK Maribor / Rosenborg
CFR 1907 Cluj / Celtic FC - Slavia Prag
Young Boys - FK Crvena Zvezda / FC København
APOEL FC / Qarabag FK - PAOK FC / AFC Ajax
FC Basel 1893 / LASK - Club Brugge / FC Dynamo Kyiv
Istanbul Basaksehir / Olympiacos - FC Krasnodar / FC Porto
- 05.08.2019
- Güncelleme: 05.08.2019 13:25
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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