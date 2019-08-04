Uluslararası Şampiyonlar Kupası Inter'in! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Uluslararası Şampiyonlar Kupası Inter'in!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Inter'in!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Inter'in!

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin yer aldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Tottenham'ı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 mağlup etti.

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin yer aldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Tottenham'ı normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-3 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, takımı Tottenham, ekibi Inter'i ağırladı.

İngiltere'nin başkenti 'daki Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, 3. dakikada Lucas Moura'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine 36. dakikada Stefano Sensi'nin attığı golle cevap veren Inter, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin normal süresi bu skorla sona erdi ve maçın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi.

Penaltılarda Tottenham'a 4-3 üstünlük sağlayan Inter, karşılaşmadan galip ayrıldı.

  1. 04.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Inter'in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN