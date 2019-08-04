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04 Ağustos 2019, Pazar
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kazandı

Community Shield'ı Manchester City kazandı

'de geçen yıl ve Federasyon Kupası'nda şampiyon olan , 'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-4 üstünlük sağlayarak kupasını müzesine götürdü.

, lig ikincisi ile başkent 'daki Wembley Stadı'nda kupası için karşı karşıya geldi.

, karşılaşmanın 12. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.

Liverpool, 77. dakikada Joel Matip'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Liverpool, gole çok yaklaştı. Muhammed Salah'ın kafayla yaptığı vuruşta topu çizgi üzerinden çıkaran Kyle Walker, gole izin vermedi.

Mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi ve maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Liverpool'a 5-4 üstünlük sağlayan Manchester City, geçen yılın ardından bir kez daha Community Shield'ın sahibi oldu.

Manchester City, 1937, 1968, 1972, 2012 ve 2018'den sonra bu kupayı 6. kez kazandı.

  1. 04.08.2019
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