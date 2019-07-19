Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.
Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.
Cezayir'de Sofiane Feghouli 85 dakika sahada kaldı. Mbaye Diagne ise Senegal'de 75. dakikada oyuna dahil oldu.
- 19.07.2019
- Güncelleme: 20.07.2019 00:00
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‘Harry Potter büyü yaptı’
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Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Senegal 0-1 Cezayir | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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