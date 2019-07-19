Senegal 0-1 Cezayir | MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2019, Cuma
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0-1 | MAÇ SONUCU

Senegal 0-1 Cezayir | MAÇ SONUCU

Uluslar Kupası finalinde ile nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada  'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

Uluslar Kupası finalinde ile nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada 'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.

Cezayir'de Sofiane Feghouli 85 dakika sahada kaldı. Mbaye Diagne ise Senegal'de 75. dakikada oyuna dahil oldu.

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 20.07.2019 00:00
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