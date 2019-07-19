Senegal 0-1 Cezayir | MAÇ SONUCU

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ile Cezayir nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Ülkemizde forma giyen birçok oyuncunun boy gösterdiği final maçında Cezayir, 2.dakikada Baghdad Bounedjah'ın golüyle Senegal'i 1-0 yenerek Afrika Kupası'nın sahibi oldu.



Cezayir'de Sofiane Feghouli 85 dakika sahada kaldı. Mbaye Diagne ise Senegal'de 75. dakikada oyuna dahil oldu.

