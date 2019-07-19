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19 Temmuz 2019, Cuma
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futbola geri dönüyor!

Ronaldinho futbola geri dönüyor!

Efsane futbola geri dönüyor... 1.5 yıl önce futbolu bırakan 'nun Malta Ligi takımlarından Birkirkara ile anlaştığı belirtildi.

Brezilyalı efsane futbolcu , 1.5 önce bıraktığı futbola çok sürpriz bir şekilde dönmeye hazırlanıyor.

Malta basınında çıkan habere göre ülkenin takımlarından Birkirkara, 39 yaşındaki futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalışıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ DOĞRULADI

Birkirkara teknik direktörü Michael Valenzisa, Ronaldinho ile ilgilendiklerini doğrularken futbolcu ile görüşme halinde olduklarını ancak menajeri tarafından istenen maaşı karşılamakta güçlük yaşadıklarını söyledi.

Son olarak 2015 yılında ekibi Fluminense'de oynayan Ronaldinho, 4.5 yıldır oynamıyor. Bu sebepten dolayı da Brezilyalı futbolcunun küçük bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

  1. 19.07.2019
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