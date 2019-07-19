Ronaldinho futbola geri dönüyor!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 1.5 önce bıraktığı futbola çok sürpriz bir şekilde dönmeye hazırlanıyor.



Malta basınında çıkan habere göre ülkenin takımlarından Birkirkara, 39 yaşındaki futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalışıyor.



TEKNİK DİREKTÖRLERİ DOĞRULADI



Birkirkara teknik direktörü Michael Valenzisa, Ronaldinho ile ilgilendiklerini doğrularken futbolcu ile görüşme halinde olduklarını ancak menajeri tarafından istenen maaşı karşılamakta güçlük yaşadıklarını söyledi.



Son olarak 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense'de oynayan Ronaldinho, 4.5 yıldır futbol oynamıyor. Bu sebepten dolayı da Brezilyalı futbolcunun küçük bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.