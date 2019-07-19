Ronaldinho futbola geri dönüyor!
Efsane futbola geri dönüyor... 1.5 yıl önce futbolu bırakan Ronaldinho'nun Malta Ligi takımlarından Birkirkara ile anlaştığı belirtildi.
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 1.5 önce bıraktığı futbola çok sürpriz bir şekilde dönmeye hazırlanıyor.
Malta basınında çıkan habere göre ülkenin takımlarından Birkirkara, 39 yaşındaki futbolcuyu transfer için ikna etmeye çalışıyor.
TEKNİK DİREKTÖRLERİ DOĞRULADI
Birkirkara teknik direktörü Michael Valenzisa, Ronaldinho ile ilgilendiklerini doğrularken futbolcu ile görüşme halinde olduklarını ancak menajeri tarafından istenen maaşı karşılamakta güçlük yaşadıklarını söyledi.
Son olarak 2015 yılında Brezilya ekibi Fluminense'de oynayan Ronaldinho, 4.5 yıldır futbol oynamıyor. Bu sebepten dolayı da Brezilyalı futbolcunun küçük bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.
- 19.07.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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