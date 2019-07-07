Madagaskar çeyrek finalde
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni penaltı atışları sonucu eleyen Madagaskar, adını çeyrek finale yazdırdı.
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.
Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada'nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu'nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ima Andriatsima'nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.
Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
- 07.07.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Madagaskar çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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