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07 Temmuz 2019, Pazar
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çeyrek finalde

Madagaskar çeyrek finalde

son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta 'ni penaltı atışları sonucu eleyen , adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta 'ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran , çeyrek finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.

Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada'nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu'nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ima Andriatsima'nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

  1. 07.07.2019
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