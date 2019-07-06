Güney Afrika çeyrek finalde Nijerya'nın rakibi oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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çeyrek finalde 'nın rakibi oldu

Güney Afrika çeyrek finalde Nijerya'nın rakibi oldu

son 16 turunda 'ı 1-0 yenen , çeyrek finalde 'nın rakibi oldu. Mısır 'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı.

son 16 turunda 'ı 1-0 mağlup eden , çeyrek finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mısır ile Güney Afrika karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 85. dakikasında Thembinkosi Lorch ile gol bulan Güney Afrika, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Mısır 'nın Kasımpaşalı futbolcusu Trezeguet, 90 dakika sahada kaldı.

Güney Afrika, çeyrek finalde ile karşılaşacak.

  1. 07.07.2019
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