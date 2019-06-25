İtalya'nın rakibi Hollanda oldu
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, Japonya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya'yı 2-1 yenen Hollanda, çeyrek finale çıktı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.
Rennes'te bulunan Roazhon Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada Lieke Martens'in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa'nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1'de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.
Hollanda çeyrek finalde İtalya ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.
Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle:
Norveç-İngiltere
Fransa-ABD
Almanya-İsveç
İtalya-Hollanda
- 26.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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