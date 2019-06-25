İtalya'nın rakibi Hollanda oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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'nın rakibi Hollanda oldu

İtalya'nın rakibi Hollanda oldu

Kadınlar 'nda Hollanda, 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde 'nın rakibi oldu.

Kadınlar 'nda 'yı 2-1 yenen Hollanda, çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, Hollanda ve Japonya karşılaştı.

Rennes'te bulunan Roazhon Park Stadı'nda oynanan mücadelede Hollanda, 17. dakikada 'in attığı golle öne geçti. Japonya Yui Hasegawa'nın 43. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Lieke Martens 90+1'de penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Hollanda maçı 2-1 kazandı.

Hollanda çeyrek finalde ile eşleşirken, çeyrek finale kalan 8 takımın 7'si Avrupa kıtasından oldu.

Kupada çeyrek final eşleşmeleri söyle:

Norveç-İngiltere

Fransa-ABD

Almanya-İsveç

İtalya-Hollanda

  1. 26.06.2019
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