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25 Haziran 2019, Salı
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2-2 Benin

Gana 2-2 Benin

2019 F Grubu'nda , Benin ile 2-2 berabere kaldı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvada F Grubu'nda ile Benin, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Benin 2. dakikada forması giyen Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pote'nin golüne 9. dakikada geçen sezonu kiralık olarak 'de geçiren Andre Ayew cevap verdi. 42. dakikada Jordan Ayew ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Gana'yı 2-1 öne geçirdi.

Geçen sezonu 'da geçiren John Boye'un 54. dakikada kırmızı kart görerek Gana'yı 10 kişi bıraktığı maçta, Pote 63. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

  1. 26.06.2019
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