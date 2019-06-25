İtalya çeyrek finalde
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İtalya, Çin'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İtalya'nın bir üst turdaki rakibi Hollanda-Japonya maçının ardından belli olacak.
- 25.06.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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