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25 Haziran 2019, Salı
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2-0 Gine-Bissau

Kamerun 2-0 Gine-Bissau

2019 F Grubu maçında , Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 'nda F Grubu'nda yer alan ile Gine-Bissau, İsmailiye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan Kamerun, 3 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun diğer takımları Gana ve Benin ise bu akşam TSİ 23.00'de mücadele edecek.
  1. 25.06.2019
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