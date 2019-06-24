Tunus 1-1 Angola
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Angola 1-1 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu ilk maçında Tunus ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.
Tunus, Msakni'nin 34. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maç, Alanyaspor'da forma giyen Djalma Campos'un 73. dakikadaki golüyle 1-1 tamamlandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
- 24.06.2019
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