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24 Haziran 2019, Pazartesi
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çeyrek finale çıktı

ABD çeyrek finale çıktı

FIFA Kupası'nda , 'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde 'nın rakibi oldu.

FIFA Kupası'nda 'yı 2-1 yenen , çeyrek finale yükseldi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.

ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi.

Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.

  1. 24.06.2019
  2. Güncelleme: 24.06.2019 21:26
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