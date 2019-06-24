ABD çeyrek finale çıktı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD, İspanya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya'yı 2-1 yenen ABD, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İspanya ile ABD karşılaştı.
ABD, Reims kentindeki Auguste Delaune Stadı'nda oynanan müsabakayı, Rapinoe'nun 7 ve 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazandı. İspanya'nın golü ise 9. dakikada Hermoso'dan geldi.
Böylece ev sahibi Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu.
- 24.06.2019
- Güncelleme: 24.06.2019 21:26
- Fenerbahçe'de dev kriz! Ersun Yanal biletini kesmişti ancak...
- Brezilyalı yıldızın eşinden Beşiktaş paylaşımı!
- Real Madrid'den Galatasaray'a sürpriz transfer! Fatih Terim ısrarla istiyor
- Beklenen transfer resmen açıklandı! Ozan Kabak ve piyango... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Dönüyor...
-
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
-
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
-
Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
Toplam 1
Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
ABD çeyrek finale çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.