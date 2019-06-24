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24 Haziran 2019, Pazartesi
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Bakan Kasapoğlu’ndan için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner için taziye mesajı

Gençlik ve . , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve . , taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Eski 'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Devlet Bakanlığı'nın yanı sıra, Beden Terbiyesi ve KYK Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunarak bakanlığımızın hemen hemen her biriminde görev yapan merhum Yücel Seçkiner'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dilerim. Aynı zamanda milli bir sporcu olan ve pek çok branşta hakemlik ve antrenörlük yapan merhum Yücel Seçkiner'in Türk Sporu'na yaptığı hizmetler unutulmayacaktır.''

  1. 24.06.2019
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