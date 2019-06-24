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24 Haziran 2019, Pazartesi
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çeyrek finalde

İsveç çeyrek finalde

Kupası'nda , 'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde 'nın rakibi oldu

Kupası'nda 'yı 1-0 yenen , çeyrek finale çıktı.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında, İsveç ile Kanada karşılaştı.

Başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'ndaki mücadeleyi, Blackstenius'un 55. dakikadaki golüyle 1-0 İsveç kazandı.

İsveç çeyrek finalde ile eşleşti.

  1. 25.06.2019
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