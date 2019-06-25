Nyon’da dev zirve
Spor Bakanı Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ile birlikte UEFA Başkanı Ceferin’i ziyaret etti. Toplantıda Türkiye’de oynanacak final maçları ve kulüplerin mali durumu görüşüldü.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarette karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken Türkiye ve dünya futbol gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Kasapoğlu ziyaret sonrası, "Görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık" dedi.
'HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR'
Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla çıkacağız" dedi. TFF Başkanı Özdemir ise Ceferin'e, Vodafone Park'ta yapılacak UEFA Süper Kupa maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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