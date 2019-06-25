Nyon’da dev zirve

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile birlikte UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarette karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken Türkiye ve dünya futbol gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Kasapoğlu ziyaret sonrası, "Görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık" dedi.

'HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR'

Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla çıkacağız" dedi. TFF Başkanı Özdemir ise Ceferin'e, Vodafone Park'ta yapılacak UEFA Süper Kupa maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.