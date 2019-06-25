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25 Haziran 2019, Salı
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Nyon’da dev zirve

Nyon’da dev zirve

Kasapoğlu, Başkanı Özdemir ile birlikte Başkanı Ceferin’i ziyaret etti. Toplantıda ’de oynanacak final maçları ve kulüplerin mali durumu görüşüldü.

Gençlik ve Mehmet Kasapoğlu ve Başkanı , beraberindeki heyet ile birlikte Başkanı Aleksander Ceferin'i ziyaret etti. UEFA'nın 'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen ziyarette karşılıklı iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirilirken ve dünya gündemdeki konularla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Kasapoğlu ziyaret sonrası, "Görüşmeye, hükümet olarak futbolun gelişimine verdiğimiz önemi göstermek için katıldık" dedi.

'HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR'
Türk futbolunun bir diğer önemli sorununun ise finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla çıkacağız" dedi. TFF Başkanı Özdemir ise Ceferin'e, Vodafone Park'ta yapılacak UEFA maçı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıkların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

  1. 25.6.2019
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