Nihat Özdemir kolları sıvadı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği ile bir araya geldi. Kulüp temsilcilerinin yeni federasyon yönetimiyle tanıştığı toplantıda ayrıca yayıncı kuruluşun talepleri değerlendirildi. TFF Başkanı Özdemir, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Kulüpler Birliği ile toplantılarımız seri olarak devam edecek. Türk futbolunun bütün sorunlarını masaya yatırdık ve komisyonlar kurduk" dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ise "Yayıncı kuruluşla bir anlaşmamız var. Biz bir komisyon kurduk. Hem bizim, hem de beIN Sports'un menfaatleri için karşılıklı görüşeceğiz. İyi niyetle ve azimle bunları çözeceğiz" dedi ve devam etti: "Döviz kurundaki yükseliş ve sponsorluk gelirlerimizin TL olması işimizi zorlaştırıyor. Futbolcuların sözleşmeleri dövizle ödeniyor. Türk futboluna katkı sunmak da işimizin bir parçası."

ŞİMDİ NE OLACAK?

Digiturk'ün, kulüplerin bu teklifi kabul etmemesi halinde yayın haklarından çekileceği iddia edildi. Kulüpler eğer sabit kur teklifini kabul ederlerse anlaşma yeniden revize edilecek ve belirlenen kur fiyatı üzerinden ödeme yapılacak.

'DİKKAT ETMELİYİZ'

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "beIN Sports indirim talep etti. Zarar ettiklerini belirttiler" derken, Rize Başkanı Hasan Kartal ise "beIN Sports'la ilgili durum hakkında önümüze her şey çıkabilir. Transferde dikkat etmeliyiz" ifadesini kullandı.

BEIN SPORTS'UN İSTEĞİ NEYDİ?

Digiturk'ün, Süper Lig yayın hakları için yaptığı anlaşma çerçevesinde her yıl kulüplere toplamda 500 milyon dolar ödeniyordu. Bu paranın 250 milyon doları sabit kur, 250 milyon doları ise güncel kur üzerinden yapılıyordu. Sabitlenen kur miktarı her yıl enflasyona göre düzenleniyordu. Türkiye'deki kur artışı nedeniyle gelecek yıl kulüplere ödenecek olan 500 milyon doların 250'si güncel kura göre ödenecekti. Digitürk, bu noktada TFF ile görüşerek kurdaki artış yüzünden toplamda ödenecek 500 milyon doların tamamının sabit kurdan ödenmesi teklifini yaptı. TFF ise bu talebi kabul etmedi.