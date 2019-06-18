Michel Platini gözaltına alındı

Mediapart'ın paylaştığı habere göre UEFA'nın eski başkanı ve Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Michel Platini 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nanterre'e çağrılan eski başkan, polis merkezine avukatıyla geldi ve gözaltı süreci başladı. Soruşturmaya konu olan organizasyonun Katar'a verilmesi kararı, 2 Aralık 2010 yılında alınmıştı. Aday ülkeler arasında Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD bulunuyordu.

Platini, 2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürütmüştü.