Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Platini'nin yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mediapart'ın paylaştığı habere göre UEFA'nın eski başkanı ve Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Michel Platini 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi sırasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Nanterre'e çağrılan eski başkan, polis merkezine avukatıyla geldi ve gözaltı süreci başladı. Soruşturmaya konu olan organizasyonun Katar'a verilmesi kararı, 2 Aralık 2010 yılında alınmıştı. Aday ülkeler arasında Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD bulunuyordu.
Platini, 2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürütmüştü.
- 18.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 11:47
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