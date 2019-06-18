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18 Haziran 2019, Salı
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gözaltına alındı

Michel Platini gözaltına alındı

Eski Başkanı , 'nın 'a verilmesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı Platini'nin yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Mediapart'ın paylaştığı habere göre 'nın eski başkanı ve Fransa Milli Takımı'nın eski kaptanı 'nın 'a verilmesi sırasında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Nanterre'e çağrılan eski başkan, polis merkezine avukatıyla geldi ve gözaltı süreci başladı. Soruşturmaya konu olan organizasyonun Katar'a verilmesi kararı, 2 Aralık 2010 yılında alınmıştı. Aday ülkeler arasında Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD bulunuyordu.

Platini, 2007-2015 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürütmüştü.

  1. 18.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 11:47
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