Hollanda son 16'yı garantiledi
FIFA Kadınlar Dünya Kupası mücadelesinde Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup etti. Hollanda bu skorla son 16 takım arasına girmeyi başardı.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.
Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.
7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
- 16.06.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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