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15 Haziran 2019, Cumartesi
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son 16'yı garantiledi

Hollanda son 16'yı garantiledi

Kupası mücadelesinde , Kamerun'u 3-1 mağlup etti. Hollanda bu skorla son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Kupası'nda , son 16 turuna kalmayı garantiledi.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.

Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta , 'yı 2-0 yendi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

  1. 16.06.2019
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