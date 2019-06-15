Hollanda son 16'yı garantiledi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gününde, E Grubu'nda iki maç oynandı.

Öne çıkan maçta, son Avrupa şampiyonu Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 yendi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.