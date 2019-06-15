Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti! - Son dakika Futbol fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos dünya evine girdi. İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleşen görkemli düğünde Pilar Rubio ile hayatını birleştiren Ramos'un düğününe futbol dünyasından birçok isim katıldı. Sergio Ramos'un 9 yıl aynı takımda forma giydiği eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu davet etmemesi İspanya basınında geniş yer buldu.
15 Haziran 2019 Cumartesi 22:20 Güncelleme: 15.06.2019 22:20
Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!

Sergio Ramos, Pilar Rubio ile dünya evine girdi.

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Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!

Ramos'un düğününe dünya futbolundan birçok isim katılırken eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu davet etmemesi İspanya basınında geniş yer buldu.

Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!

İşte dünyaca ünlü rock grubu AC/DC grubunun sahne aldığı görkemli düğünden kareler.

Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!
Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!
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