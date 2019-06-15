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Ramos dünya evine girdi! Futbol dünyası akın etti!
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos dünya evine girdi. İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleşen görkemli düğünde Pilar Rubio ile hayatını birleştiren Ramos'un düğününe futbol dünyasından birçok isim katıldı. Sergio Ramos'un 9 yıl aynı takımda forma giydiği eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu davet etmemesi İspanya basınında geniş yer buldu.
15 Haziran 2019 Cumartesi 22:20 Güncelleme: 15.06.2019 22:20
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