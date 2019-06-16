Aktüel haberler (16.06.19)

71'LİK HERKÜL

71 yaşındaki Emekli Deniz Astsubay Hayrettin Sönmez, bir saatte toplamda 80 ton ağırlık kaldırarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Emekli Deniz Astsubay Hayrettin Sönmez, gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Daha önce de çalışmalarıyla birçok kez gündeme gelen 71 yaşındaki Sönmez, bu kez 1 saatte 80 ton ağırlık kaldırma rekorunu kırarak rekorlar kitabına girdi. 71'lik Herkül, Guiness Türkiye Sorumlusu Namık Ekin nezaretinde çalışmalarının karşılığını aldı.

ORDU'YA 36 YILLIK HİZMET

İstanbul'daki rekor denemesinde başarılı Hayrettin Sönmez'e yoğun ilgi vardı. 36 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan 71 yaşındaki Emekli Astsubay'ın, adını Guiness Rekorlar Kitabı'na altın harflerle yazdırdığı önemli günde sınıf arkadaşları, silah arkadaşları, sevenleri ve basın mensupları yalnız bırakmadı.

CENGİZ'LE ÇAĞLAR ÇEŞME'DE

Tatil için Çeşme'yi tercih edenler kervanına Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü de katıldı. Milli oyuncular, salı günü oynanan İzlanda maçının ardından soluğu Çeşme'de aldı. Eğlence mekanında bir araya gelen ikili, 2 saat içeride kalırken; 5 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

EFELER LETONYA KARŞISINA ÇIKIYOR

2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'nda 5'te 5 yaparak Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final'i garantileyen A Milli Erkek Voleybol Takımı, altıncı ve son hafta maçında bugün Letonya'ya konuk oluyor. Başkent Riga'daki Daugava Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.10'da start alacak.

OKÇULARDAN GÜMÜŞ

DÜNYA Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı. Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore'ye 235-233 kaybedince dünya ikincisi oldu.

SAMBACILAR FARKLI

COPA America'nın açılış maçında ev sahibi Brezilya, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti. Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadı'da yapılan maçta, 50'de Sambacılar'ı öne geçiren Coutinho 53'te farkı ikiye çıkardı. 85'inci dakikada da ağları sarsan Everton skoru belirledi.

MİLLİLERE HEDİYE EV

Ampute Milli Futbol Takımı'na inşaat firması Ünsal Group tarafından ev hediye edildi. Ay-yıldızlıların kaptanı Osman Çakmak "Ünsal Group'a teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim başarımızı ödüllendirmek istedi ve bize 1 adet ev hediye etti" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİN YILDIZLARI DÜNYA ŞAMPİYONU

FIFA U20 Dünya Kupası'nı, finalde Güney Kore'yi 3-1 yenen Ukrayna kazandı. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada tarihindeki ilk uluslararası şampiyonluğu kazanan Ukraynalı Andriy Lunin en iyi kaleci, G.Koreli Lee Kangin de en iyi oyuncu seçildi.

TENİSTE ÇİFTE BAŞARI

Milli tenisçi İpek Soylu, İsrail'deki W25 Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri Silvia Njiric'le şampiyonluğa ulaştı. Çağla Büyükakçay ise İspanya'daki Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale yükseldi.