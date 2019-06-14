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15 Haziran 2019, Cumartesi
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İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi

'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 'yı 2-1 yenen İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.

Kandiye kentinde düzenlenen şampiyonanın beşincilik maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan , Avrupa beşincisi oldu.

Türkiye; , İrlanda ve 'ın yer aldığı A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi 'a penaltı atışlarıyla 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında 'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.

  1. 15.06.2019
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