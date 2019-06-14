İşitme engelli milliler Avrupa beşincisi
Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 yenen Türkiye İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Kandiye kentinde düzenlenen şampiyonanın beşincilik maçında Türkiye ile Rusya karşı karşıya geldi. Mücadeleden Fırat Kaya'nın golleriyle 2-1 galip ayrılan Türk Milli Takımı, Avrupa beşincisi oldu.
Türkiye; Danimarka, İrlanda ve Macaristan'ın yer aldığı A Grubu'nu 3'te 3 yaparak lider tamamlamış, çeyrek finalde ev sahibi Yunanistan'a penaltı atışlarıyla 4-2 yenilmişti. Milliler, klasman karşılaşmasında İngiltere'yi 2-0 yenerek beşincilik maçı oynamaya hak kazanmıştı.
- 15.06.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
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md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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