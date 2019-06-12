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12 Haziran 2019, Çarşamba
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için koştular! Bakın kupayı kimler verdi

Bold Pilot için koştular! Bakın kupayı kimler verdi

Türk yarışçılığının unutulmaz safkanlarından, şampiyonu ve rekortmeni adına düzenlenen mücadele, Çarşamba günü Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Kariyerine başladığı 1995 yılından itibaren elde ettiği başarılar ve pistteki sıra dışı duruşu sayesinde taraflı tarafsız herkesin sevgilisi haline gelen ve adına film yapılan efsane yarış atı Koşusu'nda daha önce start almamış 2 yaşlı safkan İngiliz tayları 1000 metre çim pistte mücadele etti. 11 tayın start aldığı koşuda, Hakan Kefoğlu'nun sahibi ve yetiştiricisi olduğu, Tarkan Şit'in antrene ettiği doru safkan ANAKIN jokeyi Hışman Çizik idaresinde galibiyete ulaşan isim oldu.

Bold Pilot ve jokey 'ın hayatını konu alan "Bizim için Şampiyon" filminin başrol oyuncuları da dün Veliefendi'deydi. Yarış sonrasında düzenlenen kupa töreninde filmin başrol oyuncuları , kazanan tayın sahibi adına TJK asli üyesi Faruk Tınaz'a ödülünü takdim etti. Anakın'ın antrenörü adına Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz'a ödülünü yapımcı Yamaç Okur verdi. Kazanan jokey Hışman Çizik'e ödülünü ise oyuncu takdim etti.

EFSANE ŞAMPİYON BOLD PILOT

Türk atçılığının bugüne kadar yetiştirmiş olduğu en başarılı safkan İngiliz atlarından biri olan, Özdemir Atman'ın sahipliğini yaptığı Bold Pilot, 21 Nisan 1993'te, Persian Bold ve Rosa Palumbo ikilisinin yavrusu olarak dünyaya geldi. Yarış hayatına 1995 yılındaki Asuvan Koşusu ile başlayan unutulmaz safkan, starttan geç çıkmasına rağmen galibiyete ulaşmıştı. 2 yaşlı taylara mahsus koşulan Çaldıran ve Sakarya Koşularını zorlanmadan kazanan Bold Pilot, 1995'i yılın baş tayı olarak noktaladı. 1996'daki 70. 'na jokeyi Halis Karataş ile katılan unutulmaz safkan, 2.26.22'lik derecesiyle bugün halen kırılamayan bir rekorun altına imza attı ve zafere ulaştı. Kariyerinde katıldığı 30 yarışın yalnızca 1 tanesinde ilk dördün dışında kalan safkan, 16 Ağustos 1998'de katıldığı Başbakanlık Koşusu ile pistlere veda etti.

2013 yılında Veliefendi'de jübile töreni düzenlenen Bold Pilot, 30 Nisan 2015 tarihinde, 22 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

  1. 12.06.2019
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