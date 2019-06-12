Engelli bilek güreşçisi Sezer Uslucuk yılın sporcusu seçildi
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan bilek güreşi sporcusu Sezer Uslucuk, yılın sporcusu seçildi.
Zonguldaklı engelli milli bilek güreşi Sezer Uslucuk yılın sporcusu seçildi.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, bacağındaki keneyi çıkarttırmak için bisikletiyle hastaneye giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan Sezer Uslucuk (25) sporla tutunduğu yaşamında başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye ve Avrupa Şampiyonasında milli forma altında bilek güreşi branşında Zonguldak'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Uslucuk yeni başarılara imza atmayı hedefliyor. Son olarak Zonguldak Ereğli ilçesinde Doğa Koleji'nin yapmış olduğu oylama sonucundan milli sporcu Sezer Uslucuk yılın en iyi sporcusu seçildi. Uslucuk, Ereğli ilçesine giderek Doğa Koleji'nin yapmış olduğu ödül törenine katılıp ödülünü aldı.
- 12.06.2019
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Yorum
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Yorum
baksoy Şenol hocanın elinde MESSİ varken başka futbolculardan medet umuyor ? Girdikten sonra performansı parmak ısırtırdı ? Tabiki bir de YAZICI
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Rodallega bu hafta biter
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Yorum
baksoy Başkanım bırakalım o bize yalvarsın ? Yani 1 milyon EURO ' yu hangi kulüp ona verir ? Bize altyapımız yeter ? Futbolcular bize yalvarsın ?
Engelli bilek güreşçisi Sezer Uslucuk yılın sporcusu seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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