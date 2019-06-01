TFF’de seçim günü – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’de günü

TFF’de seçim günü

seçimi, bugün 'da yapılacak. JW 'de 11.00'deki genel kurulda başkan adaylığı için , , , ve yarışacak. Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, yönetiminin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

seçimi, bugün 'da yapılacak. JW 'de 11.00'deki genel kurulda başkan adaylığı için , , , ve yarışacak. Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, yönetiminin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Son bölümde adayları konuşmalarını yapacak ve gerçekleştirilecek.
ALTINTOP LİSTESİNDE
Başkanlık için en güçlü aday olan şu anda Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten 69 yaşındaki iş adamı Nihat Özdemir'in listesinde , Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve 'un olduğu ortaya çıktı. Futbola dair yaptığı samimi ve dürüst açıklamalarıyla tanınan G.Saraylı eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un seçimde, Özdemir'in en önemli kozu olacağı belirtildi.
2 HAZİRAN YA DA 9 HAZİRAN'DA
TFF seçiminde çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı yarın saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı, çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran'da aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında gerçekleştirilecek.

  1. 1.6.2019
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