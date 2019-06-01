TFF’de seçim günü

TFF seçimi, bugün Ankara'da yapılacak. JW Marriott Otel'de 11.00'deki genel kurulda başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak. Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, Yıldırım Demirören yönetiminin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.
TFF seçimi, bugün Ankara'da yapılacak. JW Marriott Otel'de 11.00'deki genel kurulda başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak. Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, Yıldırım Demirören yönetiminin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Son bölümde adayları konuşmalarını yapacak ve seçim gerçekleştirilecek.
ALTINTOP LİSTESİNDE
Başkanlık için en güçlü aday olan şu anda Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten 69 yaşındaki iş adamı Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop'un olduğu ortaya çıktı. Futbola dair yaptığı samimi ve dürüst açıklamalarıyla tanınan G.Saraylı eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un seçimde, Özdemir'in en önemli kozu olacağı belirtildi.
2 HAZİRAN YA DA 9 HAZİRAN'DA
TFF seçiminde çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı yarın saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı, çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran'da aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında gerçekleştirilecek.
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