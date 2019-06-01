Altay'da rota Bentley
Sait Karafırtınalar’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Altay, Boluspor’la kontratı bitecek 30 yaşındaki Nijeryalı on numarayı renklerine bağlamak istiyor.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Altay'da güven tazeleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, transfer için de harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın isteği üzerine Boluspor'dan eski ögrencisi olan Bentley'in peşine düştü. 2.5 sezondur kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan 30 yaşındaki Nijeryalı on numaranın da İzmir temsilcisine sıcak baktığı öğrenildi.??
PAİXAO BEKLEMEDE
Asıl ismi Chukwuma Akabueze olan ancak Bentley lakabıyla anılan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 32 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı. Sözleşmesi sona eren Bentley, 1. Lig kariyerinde toplam 79 müsabakada 16 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan Altay'la 1 yıl daha kontratı bulunan Portekizli golcü Paixao'nun yıllık 750 bin euro istediği ve henüz tarafların anlaşma sağlanmadığı bildirildi.
- 1.6.2019
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