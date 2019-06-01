Altay'da rota Bentley – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'da rota Bentley

Altay'da rota Bentley

’ın raporu doğrultusunda harekete geçen , ’la kontratı bitecek 30 yaşındaki on numarayı renklerine bağlamak istiyor.

İddialı bir kadro kurmak isteyen 'da güven tazeleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, transfer için de harekete geçti. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'ın isteği üzerine 'dan eski ögrencisi olan Bentley'in peşine düştü. 2.5 sezondur kırmızı-beyazlı ekipte görev yapan 30 yaşındaki on numaranın da temsilcisine sıcak baktığı öğrenildi.??
PAİXAO BEKLEMEDE
Asıl ismi Chukwuma Akabueze olan ancak Bentley lakabıyla anılan tecrübeli oyuncu, geçen sezon 32 maçta 9 gol attı ve 6 asist yaptı. Sözleşmesi sona eren Bentley, 1. Lig kariyerinde toplam 79 müsabakada 16 kez rakip fileleri sarstı. Öte yandan Altay'la 1 yıl daha kontratı bulunan Portekizli golcü Paixao'nun yıllık 750 bin euro istediği ve henüz tarafların anlaşma sağlanmadığı bildirildi.

  1. 1.6.2019
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