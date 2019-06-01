Joachim Löw zehirlendi – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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zehirlendi

Joachim Löw zehirlendi

Almanya Teknik Direktörü , dün sabaha karşı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Löw, EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanacak Estonya ve Belarus maçlarında kulübede olamayacak.

Almanya Teknik Direktörü , dün sabaha karşı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Dolaşım sistemindeki bozukluk nedeniyle tedavi altına alınan Löw'ün EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanacak Estonya ve Belarus maçlarında kulübede olamayacak. Löw'ün yerine Sorg bakacak.
  1. 1.6.2019
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