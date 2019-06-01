Joachim Löw zehirlendi
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, dün sabaha karşı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Löw, EURO 2020 Elemeleri kapsamında oynanacak Estonya ve Belarus maçlarında kulübede olamayacak.
- 1.6.2019
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