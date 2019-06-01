Göztepe'den süper lig'de bir ilk – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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'den 'de bir ilk

Göztepe'den süper lig'de bir ilk

, tam 42 yıl sonra üst üste 3. kez 'de mücadele etmeye hak kazandı. Son olarak 1976- 1977'de 19 yıl art arda yer aldığı lige veda eden Göz-Göz, daha sonra en fazla 2 yıl burada tutunabildi.

DENİZLİSPOR'DA TRANSFER ŞOV

Denizlispor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-siyahlıların Çin'de G.Evergrande'yle 6 ay sonra kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez ve ligden düşen 'nın 26 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara'yla görüştüğü öğrenildi.?

ANKARAGÜCÜ UMUTLU
Ankaragücü gelecek sezona umutlu bakıyor. Başkan , "O sıkıntıları atlattık. Gerek Klukowski, gerekse Sestak'ın borçlarını ödedik. Bu kadar kaos ortamı, bu kadar sıkıntı, geçmişten gelen borca göre çok başarılı bir sezon geçirdik" diye konuştu.

ÜZÜLMEZ İMZALIYOR
'da dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlılar, İbrahim Üzülmez için bugün saat 12.00'de Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini duyurdu. 45 yaşındaki genç çalıştırıcı, 25. haftada geldiği G.Birliği'ni 'e taşımıştı.

GÖZTEPE'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK
, tam 42 yıl sonra üst üste 3. kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Son olarak 1976- 1977'de 19 yıl art arda yer aldığı lige veda eden Göz-Göz, daha sonra en fazla 2 yıl burada tutunabildi.

MUHAMMET BAŞAKŞEHİR'DE
'dan ayrılan golcü , ile anlaştı. Yiğido'yla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki santrfor, turuncu-lacivertlilerin Aziz Behich'ten sonra ikinci transferi oldu. Muhammet, 'ta geçen sezon 22 maçta 4 gol attı.

AZUBUİKE SIRADA

Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, çarpıcı açıklamalar yaptı. Transferin gözdesi Azubuike için Bal, "Bayramdan sonra görüşeceğiz. Bonservisi için 2-3 milyon Euro gibi bir bedel konuşmadık. Pyramids'in de kadrosunu nasıl şekillendireceği önemli" dedi.

  1. 1.6.2019
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