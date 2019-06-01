Göztepe'den süper lig'de bir ilk

DENİZLİSPOR'DA TRANSFER ŞOV

Denizlispor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-siyahlıların Çin'de G.Evergrande'yle 6 ay sonra kontratı bitecek olan 32 yaşındaki Kolombiyalı golcü Jackson Martinez ve ligden düşen Bursa'nın 26 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara'yla görüştüğü öğrenildi.?

ANKARAGÜCÜ UMUTLU

Ankaragücü gelecek sezona umutlu bakıyor. Başkan Mehmet Yiğiner, "O sıkıntıları atlattık. Gerek Klukowski, gerekse Sestak'ın borçlarını ödedik. Bu kadar kaos ortamı, bu kadar sıkıntı, geçmişten gelen borca göre çok başarılı bir sezon geçirdik" diye konuştu.

ÜZÜLMEZ İMZALIYOR

Kasımpaşa'da İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlılar, İbrahim Üzülmez için bugün saat 12.00'de Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceğini duyurdu. 45 yaşındaki genç çalıştırıcı, 25. haftada geldiği G.Birliği'ni Süper Lig'e taşımıştı.

GÖZTEPE'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK

Göztepe, tam 42 yıl sonra üst üste 3. kez Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Son olarak 1976- 1977'de 19 yıl art arda yer aldığı lige veda eden Göz-Göz, daha sonra en fazla 2 yıl burada tutunabildi.

MUHAMMET BAŞAKŞEHİR'DE

Sivasspor'dan ayrılan golcü Muhammet Demir, Başakşehir ile anlaştı. Yiğido'yla sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki santrfor, turuncu-lacivertlilerin Aziz Behich'ten sonra ikinci transferi oldu. Muhammet, Sivas'ta geçen sezon 22 maçta 4 gol attı.

AZUBUİKE SIRADA

Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, çarpıcı açıklamalar yaptı. Transferin gözdesi Azubuike için Bal, "Bayramdan sonra görüşeceğiz. Bonservisi için 2-3 milyon Euro gibi bir bedel konuşmadık. Pyramids'in de kadrosunu nasıl şekillendireceği önemli" dedi.