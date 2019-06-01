TFF 1.Lig'de günün özeti! (01.06.19) – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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TFF 1.Lig'de günün özeti! (01.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (01.06.19)

TFF 1.Lig ve diğer lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Türkiye futbol liglerinde yaşanan son gelişmeler...

ESKİŞEHİR'E ÇAPA MÜJDESİ
Eskışehirspor'un yeni başkanı Osman Taş, yeni sezon için kolları sıvadı. 'ya yeni teklifini sunacak kırmızı-siyahlı yönetim, altyapının başına da bir dönem Milli Takım'ı formasını giyen David Odonkor'u getiriyor. Transferler için de kısa sürede düğmeye basılacak.

MENEMEN ATAKTA
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, eski oyuncularına göz dikti... Sivasspor'un orta sahası Mert Hakan Yandaş (24) bonservisi Göztepe'de bulunan golcü Samed Ali Kaya'yı (23) gündemine alan sarı-lacivertli ekibin, kiralama teklifini sunacağı öğrenildi.

BALIKESİR'DE ADAY ÇIKMADI
Balıkesirspor Baltok'ta geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Rafet Çetinel, dünkü olağanüstü genel kurul öncesinde adaylıktan çekildi. Başka adayın da çıkmadığı kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. 7 Haziran'da yapılacak genel kurulda çoğunluk aranmayacak.

ORDU'DA 4 OYUNCUYA YENİ KONTRAT
Altınordu'da Başkan , CEO Barış Orhunbilge ve teknik direktör zirvede bir araya geldi. Görüşmede, sözleşmesi sona eren Hasan, Berkay, Sinan ve Sefa'ya yeni bir teklif sunma kararı alındığı öğrenildi.

SUAT KAYA'YA YAKIN TAKİP
Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı Menemen'le yollarını ayıran 'ya yurtdışından teklif yağıyor. Yunanistan, Almanya ve Kuveyt'ten teklif alan başarılı çalıştırıcı, "Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası karar vereceğim" dedi.

FİNALLERİN YILDIZ İSMİ ALTIPARMAK
'UN ardından Gazişehir'i de 'e taşıyan , müthiş bir başarıya imza atmanın yanı sıra tesadüflerle de dikkat çekti. 2016-17'de 'nin başında 2. Lig finalini Erzurum'a kaybetti. 2017-18'de Erzurum'u çalıştıran ve Gazişehir'i finalde deviren Altıparmak, bu kez Gazişehir'le Hatay'ı devirdi.

  1. 1.6.2019
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