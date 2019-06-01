TFF 1.Lig'de günün özeti! (01.06.19)

ESKİŞEHİR'E ÇAPA MÜJDESİ

Eskışehirspor'un yeni başkanı Osman Taş, yeni sezon için kolları sıvadı. Fuat Çapa'ya yeni teklifini sunacak kırmızı-siyahlı yönetim, altyapının başına da bir dönem Almanya Milli Takım'ı formasını giyen David Odonkor'u getiriyor. Transferler için de kısa sürede düğmeye basılacak.

MENEMEN ATAKTA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor, eski oyuncularına göz dikti... Sivasspor'un orta sahası Mert Hakan Yandaş (24) bonservisi Göztepe'de bulunan golcü Samed Ali Kaya'yı (23) gündemine alan sarı-lacivertli ekibin, kiralama teklifini sunacağı öğrenildi.

BALIKESİR'DE ADAY ÇIKMADI

Balıkesirspor Baltok'ta geçtiğimiz günlerde adaylığını açıklayan Rafet Çetinel, dünkü olağanüstü genel kurul öncesinde adaylıktan çekildi. Başka adayın da çıkmadığı kongre, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. 7 Haziran'da yapılacak genel kurulda çoğunluk aranmayacak.

ORDU'DA 4 OYUNCUYA YENİ KONTRAT

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu zirvede bir araya geldi. Görüşmede, sözleşmesi sona eren Hasan, Berkay, Sinan ve Sefa'ya yeni bir teklif sunma kararı alındığı öğrenildi.

SUAT KAYA'YA YAKIN TAKİP

Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadığı Menemen'le yollarını ayıran Suat Kaya'ya yurtdışından teklif yağıyor. Yunanistan, Almanya ve Kuveyt'ten teklif alan başarılı çalıştırıcı, "Türkiye'den de görüştüğüm takımlar var. Bayram sonrası karar vereceğim" dedi.

FİNALLERİN YILDIZ İSMİ ALTIPARMAK

ERZURUM'UN ardından Gazişehir'i de Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, müthiş bir başarıya imza atmanın yanı sıra tesadüflerle de dikkat çekti. 2016-17'de Gümüşhane'nin başında 2. Lig finalini Erzurum'a kaybetti. 2017-18'de Erzurum'u çalıştıran ve Gazişehir'i finalde deviren Altıparmak, bu kez Gazişehir'le Hatay'ı devirdi.