TFF 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil ettiğini açıkladı
31 Mayıs 2019, Cuma
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2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil ettiğini açıkladı

TFF 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil ettiğini açıkladı

Türkiye Federasyonu (), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, , Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.

'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, , Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olurken, , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor, Süper Lig'den düştü.

Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor ile doğrudan, Gazişehir ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. Afjet Afyonspor, Birevim ve ise lige veda etti.

  1. 31.05.2019
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