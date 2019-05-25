Çin’de 2. Lippi dönemi – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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’de 2. Lippi dönemi

Çin’de 2. Lippi dönemi

, başına 'nin getirildiğini açıkladı.

, başına 'nin getirildiğini açıkladı. Çin'i 2016-2019 yılları arasında da çalıştıran Lippi'nin görevine, takımının Asya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesinin ardından ocak ayında son verilmişti.

  1. 25.5.2019
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