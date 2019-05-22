Serkan Balcı futbolu bıraktı!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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futbolu bıraktı!

Serkan Balcı futbolu bıraktı!

hayatını 2. Lig ekibi Sarıyer'de sürdüren eski milli futbolcu , sezonun bitimiyle futbola veda etmesi bekleniyordu... 35 yaşındaki futbolcu 'The end futbol' başlığıyla Instagram uygulamasının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımla profesyonel futbol hayatını noktaladığını duyurdu.

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan , , Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü takımlarında forma giyen , son olarak Sarıyerspor forması giyiyordu. 35 yaşındaki Balcı, Instagram sayfasından kariyerini noktaladığını duyurdu.

İşte Serkan Balcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Balcı kariyerinde iki lig,iki kupa ve iki kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Trabzonspor'da 6 sezon forma şansı bulan tecrübeli futbolcu, 24 kez de A Milli Futbol Takımı forması giydi.

SERKAN BALCI KİMDİR?

Serkan Balcı Türk futbol dünyasının başarılı isimlerindendir. Peki, Serkan Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Geçmişten günümüze hangi takımlarda forma giydi? Balcı'nın hakkında merak edilenler, kısaca futbol hayatı ve biyografisi şöyle;

Uzun yıllar Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giyerek birbirinden büyük başarılara imza atan Serkan Balcı aslen 1983 yılında Aydın'da dünyaya gelmiştir.

Bir abisi ve bir erkek kardeşi olan Serkan Balcı'nın futbol hayatına Nazilli Pamukspor takımı ile adım atmıştır. 6 yıl sonra Bodrum Yalıkavak Bld. takımına transfer olan Balcı, kariyeri boyunca, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında forma giymiştir. A Milli Takım formasını ise 24 kez giyerken Balcı ayrıca Türkiye U18, U19, U20 ve U21 Milli formalarını da giymiştir.

  1. 22.05.2019
  2. Güncelleme: 22.05.2019 14:13
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