Almanya'nın aday kadrosu açıklandı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

Almanya'nın aday kadrosu açıklandı

Belarus ve Estonya ile karşılaşacak 'nın aday kadrosuna Türk asıllı futbolcu da çağrıldı

'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Belarus ve Estonya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör , EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda 8 Haziran'da deplasmanda Belarus ve 11 Haziran'da Estonya ile iç sahada karşılaşacak Alman 'nın 22 kişilik aday kadrosunu belirledi.

Löw, 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu 'ı kadroya dahil ederken, Barcelona'nın file bekçisi Marc-Andre ter Stegen ve 'de oynayan sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Almanya A Milli Takımı'nın Belarus ve Estonya karşılaşmalarının aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: (), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Savunma: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Jonas Hector (Köln), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern Münih), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Julian Brandt, Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City)

Forvet: Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (Leipzig)

Öte yandan İtalya ve San Marino'da 16-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılacak Alman Milli Takımı'nın aday kadrosu da açıklandı. Kadroda, Türk asıllı futbolcular Levin Öztunalı ve Suat Serdar da yer aldı.

  1. 22.05.2019
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