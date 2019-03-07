Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi
07 Mart 2019, Perşembe
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Messi 9 ay sonra 'na davet edildi

Messi 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı'na davet edildi

Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu , 9 ay sonra kadrosuna çağırıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 22 Mart'da ve 26 Mart'ta Fas ile oynanacak dostluk maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan 'nin yaklaşık 9 ay sonra milli takıma çağırılması dikkati çekti.

Messi son olarak, 30 Haziran 2018'de Rusya'daki 'nın çeyrek finalinde Arjantin'in Fransa'ya 4-3 yenildiği maçta milli formayı giymişti.

Diğer yandan İspanyol basını, Messi'nin sadece 22 Mart'ta Madrid'deki Wanda Metropolitana Stadı'nda yapılacak Venezuela maçında forma giyeceğini ancak Tanca'daki Fas maçına gitmeyeceğini iddia etti.

Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise konuya ilişkin gazetecilerin sorusuna, "Leo kadroya alındı. Bir maç mı yoksa iki maç mı oynayacak daha sonrasında göreceğiz. Bu kararı ben alacağım." şeklinde cevap verdi.

Scaloni ayrıca, Arjantin Milli Takımı'nın Messi'nin oynadığı turnuvalarda dört kez finale kaldığını (2014 Brezilya Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 ) hatırlatarak, "Gereken zamanlarda Messi'yi kullanmayı bildiğimizi sanıyorum. Onunla Amerika Kupası'nda 3 final oynadık ve çok az bir farkla kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Arjantin Milli Takımı'nın Venezuela ve Fas maçları için açıklanan aday kadrosunda 'nun yer almadığı görüldü.

Arjantin'in de katılacağı 2019 Amerika Kupası 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 21:01
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