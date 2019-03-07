Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte Antalya deplasmanı dönüşü Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Afyonkarahisar'daki kaza sonrası MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Kasapoğlu, bugün de eşi Betül Kasapoğlu, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden taraftarların ailelerini ziyaret ederek, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu'na taziye ziyaretleri sırasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da eşlik etti. MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşması sonrası taraftarları taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır hayatını kaybetmişti.
- 07.03.2019
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