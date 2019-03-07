Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti
07 Mart 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti

'ndan taziye ziyareti

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , eşi ile birlikte Antalya deplasmanı dönüşü 'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları ve 'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

'daki kaza sonrası Başkanı 'i telefonla arayarak başsağlığı dileğinde bulunan , bugün de eşi , Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden taraftarların ailelerini ziyaret ederek, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bakan Kasapoğlu, acılı ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan ve eşi Betül Kasapoğlu'na taziye ziyaretleri sırasında MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve bazı futbolcular da eşlik etti. MKE Ankaragücü'nün 'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşması sonrası taraftarları taşıyan otobüs Afyonkarahisar'da kaza yapmış, kazada ve hayatını kaybetmişti.

  1. 07.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN