19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur
07 Mart 2019, Perşembe
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Altı

19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Altı Milli Futbol Takımı'nın 20-26 Mart tarihlerinde Portekiz'de katılacağı UEFA 19 Yaş Altı maçlarının aday kadrosu belli oldu.

yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Mart Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleci: Berke Özer (), (), Muhammet Taha Tepe (Altınordu).

Defans: Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can ( 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediyespor), Mert Çelik (), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu), Şahan Akyüz (Altınordu), Süleyman Luş ()

Orta Saha: Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Atalay Babacan (Galatasaray), Berkin Taşkın (Altınordu), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Recep Gül (Galatasaray), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray).

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Emre Sabri Aydınel (), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe).

MAÇ PROGRAMI

Genç millilerin turnuvadaki maç programı şöyle:

20 Mart Çarşamba:

17.00 Türkiye-İskoçya (Dr. Machado Matos)

23 Mart Cumartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye (Estadio Capital Movel)

26 Mart Salı:

19.15 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Türkiye (Estadio Cidade de Barcelos)

  1. 07.03.2019
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