19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20-26 Mart tarihlerinde Portekiz'de katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 12 Mart Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:
Kaleci: Berke Özer (Fenerbahçe), Doğukan Özkan (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Altınordu).
Defans: Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediyespor), Mert Çelik (Medipol Başakşehir), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu), Şahan Akyüz (Altınordu), Süleyman Luş (Galatasaray)
Orta Saha: Abdussamed Karnuçu (Galatasaray), Atalay Babacan (Galatasaray), Berkin Taşkın (Altınordu), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Recep Gül (Galatasaray), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray).
Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum), Yusuf Mert Tunç (Fenerbahçe).
MAÇ PROGRAMI
Genç millilerin turnuvadaki maç programı şöyle:
20 Mart Çarşamba:
17.00 Türkiye-İskoçya (Dr. Machado Matos)
23 Mart Cumartesi:
20.00 Portekiz-Türkiye (Estadio Capital Movel)
26 Mart Salı:
19.15 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Türkiye (Estadio Cidade de Barcelos)
- 07.03.2019
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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