Salihli’de puanlar paylaşıldı
Salihli Belediyespor Ramiz Turan Stadı’nda konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 19. hafta müsabakasında Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı'nda Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir etti. Oğuz Kaan Türkdoğan, Hüseyin Asım Kılıç, Şeyma Haşlak hakem üçlüsünün yönettiği maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca maç 0-0 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.
Salihli Belediyespor bu sonuçla puanını 20'ye yükseltirken, Ayvalıkgücü Belediyespor ise puanını 27'ye yükseltti. Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Orhangazi Belediyespor'un konuğu olacak.
BAL 8. Grupta 19. haftada şu sonuçlar alındı: Urganlıspor 0 - Altınova Belediyespor 4, Yıldırım Belediyespor 2 - Gülbahçespor 0, Çiğli Belediyespor 0 - Somaspor 0, Salihli Belediyespor 0 - Ayvalıkgücü Belediyespor 0, Yalova Kadıköy 1 - Orhangazi Belediyespor 0
- 24.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Salihli’de puanlar paylaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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