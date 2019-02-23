İstanbul'da amatör futbola kar engeli
23 Şubat 2019, Cumartesi
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İstanbul'da amatör futbola kar engeli

İstanbul'da amatör futbola kar engeli

İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak olan yerel amatör müsabakalar ertelenmiştir." denildi.

  1. 23.02.2019
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