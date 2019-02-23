İstanbul'da amatör futbola kar engeli
İstanbul'da yarın yapılması planlanan yerel amatör futbol maçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun hava muhalefeti ve kar yağışı nedeniyle yarın yapılacak olan yerel amatör müsabakalar ertelenmiştir." denildi.
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
İstanbul'da amatör futbola kar engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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